Дворазовий олімпійський чемпіон повернеться на ринг після 2-річної паузи
Востаннє він боксував проти кривдника Хегая
Колишній чемпіон у напівлегкому дивізіоні кубинець Робейсі Рамірес (14–3, 9 КО) підписав угоди про співпромоутерство з компаніями Warriors Boxing та Dream Bigg Boxing.
Наприкінці лютого Робейсі оголосив про припинення співпраці з Top Rank. Про це повідомляє The Ring.
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Зірковий кубинець проведе наступний бій 10 грудня проти мексиканця Хесуса Домінгеса (28–12–2, 18 КО). Поєдинок пройде в американському Орландо в андеркарді бою легковаговиків Крістофера Діаса (30–6, 19 КО) та Алана Чавеса (22–1, 19 КО).
Рамірес провів останній поєдинок 7 грудня 2024 року. Він програв в реванші Рафаелю Еспіносі технічним нокаутом в 6-му раунді.
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