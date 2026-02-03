«Дякую, брате, за запрошення». Усик звернувся до найвпливовішого промоутера світу
Лідер хевівейту оцінив зустріч з відомим функціонером
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) звернувся до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.
«Дякую, брате, за запрошення! Було чудово зустрітися, поспілкуватися та поділитися емоціями від боїв. З нетерпінням чекаю на наступну зустріч!».
Олександр минулого тижня відвідав дві події, організовані Аль аш-Шейхом – церемонію The Ring Awards та вечір боксу The Ring 6, який очолив бій Теофімо Лопеса проти Шакура Стівенсона.
Нагадаємо, Шакур впевнено виграв бій та став новим чемпіоном світу у першому напівсередньому дивізіоні.