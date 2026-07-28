Володимир Кириченко

Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО), для iFL TV прокоментував перемогу ексволодаря титулів у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Розкажіть, що відбувалося у вас у голові після першого раунду?

«Гарний раунд.

Хороше повернення».

Ви хвилювалися?

«Так, звичайно, я хвилювався. Джошуа – хороший боксер. Пренга – сильний панчер, міцний хлопець.

Потрібно більше часу».

Що ви сказали Джошуа після першого раунду?

«Повертайся і бийся. Будь ласка, повертайся і бийся».

У підсумку він нокаутував Крістіана Пренгу. Так, початок був трохи повільним, але зрештою він здобув нокаут.

«Так, у другому раунді Ей Джей повернув собі стабільність, добре відпрацював і переміг».

Ви вже готові до бою з Тайсоном Ф’юрі?

«Так, звичайно. Це два великі бійці, два великі імені. Ми готові».

Ви вірите, що Джошуа може нокаутувати Тайсона Ф’юрі?

«Так. Він б’є дуже, дуже сильно. Він один із найсильніших панчерів. У нього справді дуже потужний удар».

Але в таборі вам ще є над чим працювати з Джошуа?

«Так, звичайно. Звичайно. Повертаємося до тренувань. Ми працюємо разом лише сім місяців, цього недостатньо».

До бою Джошуа готувала команда Олександра Усика.

Наступний крок – Ф'юрі? Джошуа швидко нокаутував Пренгу