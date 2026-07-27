Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), поділився думками щодо потенційного супербою проти іншого британського ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

Глава Matchroom Boxing зазначив, що Джошуа має покращити свою форму порівняно з останнім боєм проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО), проте переконаний у нищівній силі удару свого підопічного:

Він може битися ось так і все одно побити Ф’юрі. Тому що його потужності вистачить, щоб нокаутувати будь-кого. А так, я згоден, що Джошуа має підготуватися краще. Зрозуміло, що Пренга не такий хороший, як Ф’юрі. Удар у Крістіана набагато важчий, але він далеко не такий хороший. Так що Ей Джей має виглядати краще.

Побити Ей Джея можна тільки припечатавши до канвасу рингу. Тільки так! Бо в будь-якому разі — перемога, поразка, нічия — він подарує тобі ще ту драму! Чи буде він набагато кращим проти суперника типу Ф’юрі? Я не маю відповіді. Знаю лише, що він викладеться на 110%. Знаю тільки, що якщо він влучить Тайсону в щелепу, то на цьому бій закінчиться. І я вірю, що все так і станеться.