Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), для Sky Sports прокоментував рішення свого клієнта звільнити титули, якими він володів.

«Тепер він хоче сам вирішити, яким буде останній розділ його кар’єри, а не дозволяти обставинам чи обов’язковим захистам титулу приймати це рішення за нього.

Він свідомо вирішив звільнити свої чемпіонські пояси, щоб вдихнути нове життя у надважку вагу, дати новим чемпіонам можливість проявити себе та сприяти розвитку цього виду спорту.

Я вважаю, що Олександр досягнув майже всього, чого можна досягти в боксі. Він уже забезпечив собі місце в історії як абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях.

Ми вважаємо за краще рухатися крок за кроком. Наразі вся наша увага зосереджена на наступному виклику. Коли Олександр відчує, що настав час, він сам прийме це рішення. Він заслужив право вирішувати, коли і як закрити цю главу».