Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Ріккі Хаттон не бажає бачити Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO) у рингу з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) у наступному поєдинку. Слова британця наводить fightnews.info:

Я вважаю, що Ітауму, мабуть, ведуть дуже швидко. Він видав дуже досвідчений виступ далеко не за його роками. Тепер говорять про його поєдинок з Усиком. Давайте не поспішатимемо. У Усика залишилося лише кілька боїв. Якщо ви подивитеся на висхідних надважковаговиків, то в Ітауми є багато можливостей. Я гадаю, що він може зачистити дивізіон.

Фабіо Вордлі або Фрейзер Кларк – це гарні домашні бої. Потрібно проводити домашні поєдинки, щоби збільшити свою фан-базу. У Ітауми і так постійно росте фан-база, але думаю, що я зробив би так. Не поспішайте битися з Усиком, тому що Ітаума ставатиме ще краще. То навіщо проводити бій з ним зараз? Стань трохи кращим, а вже потім бийся з ним.