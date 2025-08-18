Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) розірвав співпрацю зі своїм тренером Доном Чарльзом після поразки від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це повідомив журналіст Деклан Воррінгтон у Twitter.

Дюбуа зазнав невдачі в реванші з Усиком 19 липня, програвши нокаутом у п’ятому раунді. Під керівництвом Чарльза боксер програв і в першому поєдинку Усику, але потім здобув три значні перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа.

Тепер Дюбуа тренуватиметься під керівництвом Тоні Сімса, який раніше привів Ентоні Джошуа до титулу IBF у надважкій вазі. Сімс також працює з Джонні Фішером і Конором Бенном.

Нагадаємо, раніше команду Дюбуа покинув асистент Дона Чарльза.

Також стало відомо, що перед боями з Усиком та з Джошуа Дюбуа закотив вечірку.