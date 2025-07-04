Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring прокоментував заяву міністра розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха про те, що його співвітчизник Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) відновить кар'єру.

«Я не думаю, що навіть сам Ф'юрі сприймає себе всерйоз. Він говорить перше, що спадає на думку. Я вважав, що він повернеться. Ф'юрі вже робив так раніше. З усіма цими титулами на кону він може повернутися і провести мегафайт, так що я не сприймав це всерйоз.

Я вважаю, що він повернеться. Коли Ф'юрі побачить усі ці титули на кону, я думаю, що йому це сподобається. Він точно повернеться. Це те, чого я хочу. Нам необхідно, щоб надважка вага була здоровою для нас, бійців, і ми могли проводити справжні мегафайти на кшталт цього. Це був би мегафайт. Це те, чого ти хочеш».