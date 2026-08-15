Відомий боксерський менеджер Сем Джонс припинив роботу з чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Фахівець на YouTube-каналі talkSPORT Boxing прокоментував своє рішення, натякнувши на те, що ключові рішення у кар'єрі британського боксера ухвалює не сам спортсмен, а його оточення.

Чесно кажучи, я не хочу вдаватися до подробиць. Так просто сталось. У мене був хороший рік із Даніелем та його командою, і я вирішив не продовжувати.

Думаю, ми всі знаємо, що до чого. У нас у всіх є мізки, чи не так? Даніель Дюбуа не ухвалює рішення сам. Тож нам не потрібно більше про це говорити. Даніель – чудовий хлопець.

Я навіть не назвав би це конфліктом [з його батьком]. Я просто вирішив сам усунутись від цієї ситуації. Я не був головним. Я не звик до такої ситуації. Це просто не для мене. Але я не шкодую про своє рішення розпочати з ним співпрацю. Його батько попросив мене стати частиною команди. Мені сподобалося. Це було вдало. Один бій, одна перемога у бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі, і ми рухаємось далі. І я щиро бажаю Даніелю всього найкращого.