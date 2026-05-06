Британський важковаговик Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) проаналізував поразку від Олександра Усика (24-0, 15 КО) та розповів про налаштування на майбутній бій проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Слова наводить The Ring.

Боксер назвав українця найкращим бійцем покоління та заявив про повне перезавантаження тренувального процесу.

Це одна з тих ситуацій. Це як завершення стосунків – ти знаєш, що відчуваєш, коли вони закінчуються. Але я хочу повернути свою дівчину. Ти робиш помилки, стосунки не складаються, і тоді треба починати все спочатку. Думаю, я бився проти найкращого бійця свого покоління, тому я не засмучений чи щось таке – я просто думаю про те, як рухатися далі, і про багато особистих речей. Мені потрібно повернутися до основ і почати знову.

Відчуваю, що цього разу ми все зробимо правильно – з тренуванням і з тим, як усе буде вибудувано. У мене є таке відчуття. Це процес, і, чесно кажучи, я одразу повернувся до роботи, думаючи, хто буде наступним, стежачи за надважким дивізіоном і визначаючи, хто стане наступним суперником. Я радий, що маю цю можливість.

Бій із Вордлі – це мій шанс від Бога. Він дав мені цю можливість, і я не можу підвести ні себе, ні свою команду. Зараз час копнути глибше, ніж будь-коли раніше.