Хто здригнувся першим? Вордлі та Дюбуа провели напружену битву поглядів
Бій відбудеться 9 травня
близько 1 години тому
Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели дуель поглядів напередодні поєдинку. Зустріч відбулася одразу після відкритих тренувань боксерів у Манчестері.
Під час процедури Дюбуа виглядав більш напруженим і зрештою першим відвів погляд, тоді як Вордлі зберігав повний спокій.
Бій між британськими важковаговиками відбудеться цієї суботи, 9 травня.
