Забарний у запасі. Стартові склади Баварія — ПСЖ
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
Баварія та ПСЖ оголосили стартові склади на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Український захисник парижан Ілля Забарний розпочне поєдинок на лаві запасних.
Стартові склади команд:
Баварія: Ноєр, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Кімміх, Павлович, Олісе, Мусіала, Діас, Кейн
ПСЖ: Сафонов, Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Жоау Невеш, Дуе, Дембеле, Кварацхелія
Нагадаємо, перша зустріч команд у Парижі завершилася надрезультативною перемогою ПСЖ із рахунком 5:4.
Поєдинок пройде на стадіоні Альянц-Арена. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція запланована на платформі MEGOGO.
