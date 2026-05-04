Усик втратив корону Р4Р. The Ring назвав нового найкращого боксера світу
Очолив рейтинг японець Наоя Іноуе
близько 1 години тому
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P).
Українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) втратив статус лідера списку, опустившись на другу сходинку. Новим першим номером став абсолютний чемпіон у другій легшій вазі японцець Наоя Іноуе (33-0, 27 КО), який нещодавно переміг Дзунто Накатані (32-1, 24 КО).
Також у топ-5 відбулися зміни: американець Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) піднявся на дві позиції та посідає п'яте місце.
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Наоя Іноуе
2. Олександр Усик
3. Шакур Стівенсон
4. Джессі Родрігес
5. Давід Бенавідес
6. Дмитро Бівол
7. Дзунто Накатані
8. Девін Хейні
9. Оскар Колласо
10. Емануель Наваррете
Новий суперник для Усика? У Саудівській Аравії анонсували неочікуваний мегафайт.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05