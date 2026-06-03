Денис Сєдашов

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) заявив, що чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (25-0, 16 КО) пройшов пік своєї кар'єри. Такого висновку британський боксер дійшов після поєдинку українця проти кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Слова наводить Fight News.

Дюбуа зазначив, що самої зустрічі не дивився, а дізнався лише підсумковий результат.

Усик добре виступив, чи не так? Це те, що я чув. Особисто я не дивився на бій. Чому? Не знаю. Я просто переглянув результат наступного дня. Я маю на увазі, що кікбоксер проти боксера – я не сприймаю це надто серйозно. Але Усик виступив добре. Чи залишилися його найкращі роки позаду? Можливо. Я вважаю, що так. Він трохи намаявся, але здобув перемогу. Подивимося. Даніель Дюбуа

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.