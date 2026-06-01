Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) в YouTube-каналі talkSPORT Boxing заявив про готовність провести третій поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Британський боксер наголосив, що його головною метою залишається статус абсолютного чемпіона світу.

У інтерв'ю Дюбуа розповів про свої амбіції та пояснив, чому ймовірний реванш із українцем матиме інший сценарій:

[Моя найбільша мрія —] об’єднати всі пояси. Бути абсолютним чемпіоном. Зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати довершеним бійцем. [Потенційний бій з Усиком?] Так. Хто б це не був, я маю розібратися з ним. Думаю, ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси. Даніель Дюбуа

Нагадаємо, Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже двічі зустрічалися у ринзі. У серпні 2023 року українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді, а згодом захистив свої титули і у повторному протистоянні.

