Верховен — про можливий реванш з Усиком: «Є багато способів, якими ми можемо перемогти українця»
Нідерландець готовий знову вийти у ринг проти українця
23 хвилини тому
Колишній чемпіон ліги Glory у важкій вазі, нідерландець Ріко Верховен (1-1, 1 КО), поділився думками про можливий другий поєдинок із непереможеним ексабсолютним чемпіоном світу з боксу в супертяжкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО). Кікбоксер висловив впевненість, що зможе повторити успішний виступ у ринзі проти українця. Слова наводить Sky Sports.
Не від мене залежить, з ким я буду битися далі. Це залежить від організаторів. З ким вони хочуть мене бачити в бою? Я готовий битися з ким завгодно.
Я безумовно завдавав йому ударів у різні частини тіла, особливо в корпус. Не настільки сильно, щоб він не зміг продовжувати бій, але наступного дня він відчув їх. Я показав лише деякий арсенал своїх навичок. Є багато способів, якими ми можемо перемогти Усика. Реванш знову стане для нього сюрпризом.
Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.