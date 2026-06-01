Колишній чемпіон ліги Glory у важкій вазі, нідерландець Ріко Верховен (1-1, 1 КО), поділився думками про можливий другий поєдинок із непереможеним ексабсолютним чемпіоном світу з боксу в супертяжкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО). Кікбоксер висловив впевненість, що зможе повторити успішний виступ у ринзі проти українця. Слова наводить Sky Sports.

Не від мене залежить, з ким я буду битися далі. Це залежить від організаторів. З ким вони хочуть мене бачити в бою? Я готовий битися з ким завгодно.

Я безумовно завдавав йому ударів у різні частини тіла, особливо в корпус. Не настільки сильно, щоб він не зміг продовжувати бій, але наступного дня він відчув їх. Я показав лише деякий арсенал своїх навичок. Є багато способів, якими ми можемо перемогти Усика. Реванш знову стане для нього сюрпризом.