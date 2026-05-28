Денис Сєдашов

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО) поділився думкою про суддівські записки в поєдинку проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) та повідомив про подачу апеляції. Слова наводить The Ariel Helwani Show.

Боєць вважає, що вигравав поєдинок за очками до одинадцятого раунду. При цьому Верховен зазначив, що метою апеляції є не зміна результату, а отримання вибачень від офіційних осіб.

Ну, десь 8 – 2. Я думаю, я програв десь два раунди. Коли я дивлюся на суддівські записки щодо деяких раундів, де вони порахували, що я їх програв... Я такий: «Але ж він до мене навіть не доторкнувся. Ну, або, можливо, влучив раз чи двічі, а я провів чотири, п’ять, шість ударів. Як я міг програти ці раунди?». Я цього не розумію. Але, як я вже казав, я не суддя, тому важко давати оцінку суто зі своєї точки зору. Це просто моє відчуття і те, як я це бачу. Але, знову ж таки, я тільки заходжу в бокс, для мене все це нове. Це новий світ, і я просто отримую насолоду від процесу. І якщо бути відвертим, я подав апеляцію. І насправді... я розумію твоє наступне питання: «А чого ти взагалі прагнеш досягти цією апеляцією?». Якщо чесно, все, чого я насправді хочу – це вибачення. На кшталт: «Слухай, нам шкода, все мало піти інакше». І все. Ріко Верховен

Нагадаємо, на шо у Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

