Збірна України з хокею дізналася суперників на ЧС-2027 в елітному дивізіоні
Синьо-жовті зустрінуться з чинними чемпіонами світу — Фінляндією
близько 1 години томуПідписатися в
Національна збірна України з хокею дізналася суперників, з якими зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 року.
Україна потрапила до групи А, де її суперниками стануть новоспечені чемпіони світу фіни, фіналісти цьогорічного ЧС швейцарці, а також збірні Швеції, Словаччини, Латвії, Австрії та Словенії.
Склад груп ЧС-2027 з хокею
Група А: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна
Група В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан
Склади груп на наступний турнір сформувалися автоматично на основі оновленого світового рейтингу IIHF, який враховує виступи країн на останніх Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.
Ми повертаємось! Україна вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону ЧС з хокею.
Поділитись