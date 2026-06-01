Кличко — про бій Усик — Кабаєл: «Цікавий поєдинок»
Володимир відзначив міцну німецьку школу боксу потенційного суперника українця
Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко поділився думками щодо можливого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та тимчасовим чемпіоном за версією WBC Агітом Кабаєлом (25-0, 16 КО). Слова наводить ua.tribuna.com.
Дуже цікаво. Я про Кабаєла трохи чув, я просто не цим займався. З 2022 року трохи відійшов від спорту. Але те, що я чув і бачив – він справді міцний боксер з корінням з Курдистану. Це північний Ірак та німецьке громадянство. Живе у Німеччині, народився у Німеччині. Має таку, типу німецької техніки боксу. Потужний – жодного разу не програвав.
