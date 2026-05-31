Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Польщею (2:0) та поділився очікуваннями від майбутнього контрольного поєдинку проти Данії, який відбудеться 7 червня.

Італійський фахівець на післяматчевій пресконфернеції відповів на запитання щодо аналізу майбутнього суперника та можливих ротацій у складі:

Так, звісно. Я б хотів спробувати когось іншого. Як Польща, так і Данія – це дві дуже сильні команди. Якщо я не помиляюся, то Україна не вигравала у Польщі 13 років. І Данія це інша дуже сильна команда, але основна ціль цих двох товариських матчів – оцінити гравців з сильними суперниками.

Ми поїдемо грати у Данію. Ми знаємо, що вони дуже сильні. Зіграємо і викладемося на максимум протягом усіх 90 хвилин.