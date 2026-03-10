Володимир Кириченко

Чемпіон світу WBA у відпустці в легкому дивізіоні американець Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) та тимчасовий володар титулу WBC в першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-2, 18 KO) домовляються про реванш. Про це повідомляє Майк Коппінджер з Ring Magazine.

Команди боксерів ведуть перемовини щодо реваншу цього літа у першій напівсередній вазі.

Gervonta Davis and Isaac “Pitbull” Cruz are in advanced talks for a rematch this summer at 140 pounds, sources tell @ringmagazine. When they met in December 2021, Tank pulled out a close victory over Cruz at 135. Expect this to be Tank’s comeback. pic.twitter.com/Ltvdv3rYzU — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 9, 2026

Перший бій вони провели у грудні 2021 року, тоді Джервонта переміг у ліміті легкого дивізіону.

Нагадаємо, що Девіс в листопаді мав боксувати проти Джейка Пола, однак його заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві, а бій скасували.

Крус востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, його поєдинок проти Ламонти Роуча завершився внічию.

Раніше повідомлялося, що суд у Балтиморі видав ордер на арешт Джервонти.