Джервонта та «мексиканський Тайсон» влітку проведуть реванш
Перший бій відбувся у грудні 2021 року
близько 3 годин тому
Чемпіон світу WBA у відпустці в легкому дивізіоні американець Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) та тимчасовий володар титулу WBC в першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-2, 18 KO) домовляються про реванш. Про це повідомляє Майк Коппінджер з Ring Magazine.
Команди боксерів ведуть перемовини щодо реваншу цього літа у першій напівсередній вазі.
Перший бій вони провели у грудні 2021 року, тоді Джервонта переміг у ліміті легкого дивізіону.
Нагадаємо, що Девіс в листопаді мав боксувати проти Джейка Пола, однак його заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві, а бій скасували.
Крус востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, його поєдинок проти Ламонти Роуча завершився внічию.
Раніше повідомлялося, що суд у Балтиморі видав ордер на арешт Джервонти.