Володимир Кириченко

Поліція видала ордер на арешт чемпіона WBA у легкому дивізіоні американця Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) у справі про ймовірне домашнє насильство. Про це повідомляє ESPN.

Ордер видано за кількома статтями обвинувачення, зокрема про незаконне позбавлення волі, побиття та замах на викрадення людини.

Представник поліції Miami Gardens Police Department Еммануель Жанті повідомив, що правоохоронці співпрацюють з оперативною групою з розшуку втікачів Служби маршалів США з метою встановлення місцезнаходження Девіса.

У жовтні 2025 року проти Девіса подали судовий позов у звʼязку з насильством щодо жінок. Звернення звинувачувало Джервонту в насильницькому нападі та викраденні його колишньої дівчини Кортні Россел на її робочому місці, з детальним описом задушення, погроз і фізичного насильства.

