Володимир Кириченко

Відомий американський боксер і відеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) для Boxing Scene прокоментував своє відновлення після перелому щелепи, отриманого в поєдинку проти ексчемпіона світу у хевівейті британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

«Вона зростається ще міцнішою. Ймовірно, я більше не битимуся з олімпійськими чемпіонами у надважкій вазі. Це ж розумно, правда? Я засвоїв свій урок. Але якщо гонорар буде достатньо великим, я битимуся з будь-ким. Зламаю її ще раз».

Нагадаємо, що 20 грудні минулого року Джошуа нокаутував Джейка в шостому раунді, до цього тричі відправивши його в нокдаун. Пол отримав перелом щелепи, на якій провели дві операції.

Раніше Пол анонсував повернення на ринг після травми у бою з Джошуа.