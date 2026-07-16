Денис Сєдашов

Популярний боксер і відеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) заявив про намір продовжити спортивну кар'єру та повернутися до боїв після відновлення від травми.

Американець розповів, що зараз його команда обирає наступного опонента та визначає дату поєдинку. Крім того, Пол згадав свій бій проти легендарного Майка Тайсона та травму, яку він отримав у протистоянні з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить Bloody Elbow.

Я точно продовжу битися. Зараз ми ведемо переговори з кількома потенційними суперниками і просто визначаємося, коли саме повернемося на ринг. Усе моє життя – це ніби сон при гарячці. Коли я бився з Майком Тайсоном, я подивився через ринг і подумав: «Я зараз не сплю? Це справді відбувається? Це просто божевілля. У найближчі кілька тижнів я офіційно отримаю дозвіл повернутися до спарингів, тож ми знову візьмемося до справи й продовжимо битися. Можливо, навіть спробую себе в ММА. Джейк Пол

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