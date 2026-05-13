Денис Сєдашов

Відомий американський блогер та боксер Джейк Пол може назавжди завершити виступи на професійному рингу. Причиною став важкий нокаут у поєдинку проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), який призвів до серйозних пошкоджень обличчя.

29-річний Пол зізнався на YouTube-каналі The Ariel Helwani Show, що наразі чекає на вердикт лікарів. За словами Джейка, мова йде не лише про тривале відновлення, а й про потенційну заборону на подальшу боксерську діяльність через стан кісток щелепи.

— Через пару днів мені зроблять нові знімки щелепи. Подивимося, що скажуть лікарі, знаєш, чи зможу я взагалі знову битися. Це точно входить у коло можливих сценаріїв. Почуваюся набагато краще, але мені потрібно отримати дозвіл. Ось так.

— Значить, такий варіант є. Твоє бійцівське майбутнє під питанням.

— Безумовно. Думаю, все залежить від того, як заживе кістка. І ще у мене не вистачає зуба. Я майже впевнений, що доведеться ставити імплант. Не знаю, скільки часу це займе. Треба просто подивитися, зрозуміти, який варіант для мене найрозумніший.

— Чи є в тобі хоч якась частина, яка каже: «Це більше того не варте»?

— Так, такі думки точно приходили.

— Чи є хтось у твоєму житті, будь то лікар, член сім'ї чи хтось ще, хто намагається сказати: «Досить, закінчуй»?

— Так, безумовно мій лікар Арман. Передаю заодно привіт Арману, але, так, він не хоче, щоб я знову бився.

