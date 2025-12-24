Денис Сєдашов

Американський боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) розповів про свої плани на найближче майбутнє та життя поза рингом. Слова наводить портал Bloody Elbow.

За словами 28-річного спортсмена, він планує взяти паузу в кар’єрі, щоб підтримати свою дівчину — нідерландську ковзанярку Ютту Лердам — під час Олімпійських ігор.

Я збираюся взяти невелику відпустку й підтримати свою дівчину Ютту [Лердам] на Олімпійських іграх. Потім вона переїде до Пуерто-Рико, приїде сюди, до США. Можливо, ми зможемо покататися на сноуборді. І, чесно кажучи, я готовий до того, щоб завести дітей. Мене так сильно тягне до них, я так сильно хочу дітей. Джейк Пол

Джейк Пол дебютував у професійному боксі в січні 2020 року.

