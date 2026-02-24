Денис Сєдашов

Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), опинився в центрі судового розгляду. Причиною став грошовий штраф за відмову співпрацювати з поліцією у справі про дорожнє правопорушення.

Інцидент стався ще в липні минулого року на ділянці автомагістралі M6 Smart. Камери зафіксували порушення з боку водія раритетного Mercedes 190E 1992 року випуску, який зареєстрований на Джона Ф’юрі.

Коли правоохоронці звернулися до власника з вимогою назвати особу, яка перебувала за кермом, Ф’юрі-старший відмовився надавати будь-яку інформацію.

Через таку прихованість суд призначив Джону солідне грошове стягнення:

Загальний штраф у розмірі 1574 фунтів стерлінгів (близько 92 000 грн) має бути сплачений протягом 28 днів.

