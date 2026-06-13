Джон Ф’юрі, батько ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), поділився думками про тривалий конфлікт із сином та розповів про свої наміри відновити з ним спілкування. Слова наводить Boxing King Media.

Пройшло багато часу. Зрештою, я просто намагаюся налагодити стосунки. Цього не мало статися від самого початку. Але дозвольте мені сказати вам: ніколи не ставте чужих людей вище за кровних родичів, тому що це ніколи не спрацює. Бо чужа людина вас покине, а рідні – ні.

Знаєте, не дай боже, якщо 20 людей влаштують бунт, його друзі покинуть його, а я там помиратиму за нього. Про що це каже? Його брати там помиратимуть за нього. А друзі куплені. Ставте сім’ю на перше місце. Друзі – це одне, а родина – інше.

Тож сім’я на першому місці. І це єдине, через що ми сваримося. Але це все дрібниці, чи не так? Він упертий. Я теж впертий. Але добре, що він не хоче мене вдарити, правда? Бо він би мене вбив.