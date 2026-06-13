Лузан та Рибачок стали чемпіонками Європи-2026 у каное-двійці на 200 м
Українки фінішували з результатом 43.399 секунди
близько 2 годин томуПідписатися в
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи-2026 в португальському Монтемор-у-Веллю. Екіпаж став першим у заїзді каное-двійок на дистанції 200 метрів.
Результат українок у фіналі — 43.399 секунди. Друге місце посіла збірна Іспанії +1.180 с, третє — національна команда Польщі +1.515 с.
На спринтерській дистанції 200 метрів у дуеті спортсменки виграли золото континентальної першості вперше.
Лузан здобула золото чемпіонату Європи-2026 на дистанції 200 метрів.