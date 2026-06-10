Володимир Кириченко

Стало відомо, де може відбутися поєдинок між ексчемпіоном у надважкому дивізіоні британцем Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти його співвітчизника колишнього чемпіона світу у хевівейті Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО).

За даними BoxingScene, бій може пройти на стадіоні Соу-Фай Стедіум поблизу Лос-Анджелеса.

Зазначається, що двоє офіційних осіб, поінформованих про розмови за участі Голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха під час вечора боксу в Єгипті, де Усик переміг Верховена, повідомили, що Соу-Фай Стедіум згадувався як пріоритетна локація для поєдинку.

Повідомляється, що хоча багато британців хочуть, щоб поєдинок відбувся на території іхньої країни, проведення його на відкритому футбольному стадіоні восени або взимку робить подію вразливою до поганої погоди, а Соу-Фай Стедіум є критим стадіоном.

Він прийматиме вісім матчів ЧС-2026 та Супербоул у лютому, може бути адаптований для 100 000 глядачів, з 70 240 місцями для матчів НФЛ.

За словами одного з поінформованих джерел, пріоритет полягає в тому, щоб провести Джошуа – Ф’юрі на стадіоні НФЛ у регіоні США з високим інтересом до боксу.

Нагажаємо, що Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Фʼюрі перед мегафайтом з Джошуа може провести бій проти албанського ветерана.