Джон Ф’юрі — про третій бій Усика з Тайсоном: «На кону занадто багато грошей»
Батько Циганського короля розповів про фінансову сторону можливої трилогії
36 хвилин томуПідписатися в
Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), поділився думками щодо ймовірності третього поєдинку сина проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить Seconds Out.
— Джоне, як думаєш, Усик вирішить піти на пенсію чи битися з Тайсоном втретє?
— Не піде, бо на кону занадто багато грошей. Занадто багато грошей. І ці чоловіки можуть ніколи не піти на пенсію. Подивись на Тайсона. Я ніколи не хотів боксувати, і досі не хочу. Але знаєш, якщо вони не щасливі, коли сидять вдома, нехай б’ються. Нехай роблять те, що хочуть робити.
«Почувався жахливо і пішов з боксу»: Ф'юрі пригадав поєдинки проти Усика.