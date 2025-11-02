Денис Сєдашов

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в інтерв’ю Okay Eva розповів, як завершив багаторічну співпрацю з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), яка тривала з 2013 року.

За словами Красюка, їхній контракт офіційно завершився перед боєм Усика з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у 2021 році.

Я написав йому фізичного листа, не електронного і не повідомлення. Що саме там було — не скажу, це особисте. Наш контракт закінчився, і далі ми співпрацювали без зобов’язань. Він потребував моєї роботи, а я — його, як спортсмена. За цей час ми зробили справді велику справу. Олександр Красюк

