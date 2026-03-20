Джон Ф'юрі зробив гучну заяву перед боєм Тайсона: «Мої стосунки з сином знищені»
11 квітня Циганський король вийде на ринг проти арсланбека махмудова
Батько Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) розповів про серйозний конфлікт зі своїм зірковим сином. Джон Ф'юрі заявив про повний розрив стосунків та висловив сумнів щодо доцільності продовження кар'єри колишнього чемпіона світу в надважкій вазі. Слова наводить Boxingnews 24.
На думку Ф'юрі-старшого, нинішнє оточення Тайсона дає йому хибні поради.
Мої стосунки з сином знищені. Мені його гроші не потрібні. Я ніколи в нього і 10 фунтів не брав і не збираюся брати. Звичайно, я бажаю йому успіху, але нехай не забуває, хто допомагав йому стати боксером. Мені шкода, що у його оточенні з'явилися люди, які запевняють його, що він невразливий. Тайсон у це вірить і знову йде в ринг.
Нагадаємо, що вже 11 квітня запланований бій Ф'юрі проти арсланбека махмудова.
