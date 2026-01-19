Колишній чемпіон світу з боксу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший в інтерв’ю YouTube-каналу Clubhouse Boxing висловився щодо рішення зіркового британського надважковаговика Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) відновити професійну кар’єру.

Американець підтримав повернення Ф’юрі, наголосивши, що бокс є невід’ємною частиною життя для спортсменів такого рівня.

Я вважаю, що для нього це добре. Я говорив, ще до того, як він став чемпіоном світу, що при повній віддачі цьому спорту він здатен стати чемпіоном у важкій вазі, що він зможе перемогти всіх цих хлопців. Саме це він і зробив.

Причина моєї думки полягає в тому, що бокс — це ваше життя. Після завершення кар’єри дуже важко знайти баланс.