Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився очікуваннями від мегафайту між двома зірками британського хевівейту — Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Експерт переконаний, що це протистояння матиме достроковий фінал. Слова наводить Boxing News 24/7.

Єдине, у чому я можу бути повністю впевнений, поклавши руку на серце, і сказати: «Я щиро вірю, що це станеться» — це те, що бій не завершиться суддівським рішенням.

Причина, чому я не можу з абсолютною впевненістю сказати, що «переможе саме Джошуа», полягає в тому, що мені спочатку потрібно побачити його в рингу і зрозуміти, на що він здатний зараз.

Аргумент на його користь такий: якщо він вийде в ринг і просто дасть волю рукам бодай на шість раундів — навіть якщо він просто вирішить: «Я буду атакувати» — у нього є потенціал нокаутувати будького. Це й прогнозуватиму: Джошуа може його нокаутувати.