Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що збирається провести третій бій з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Туркі, я бігаю, намотую кілометри, як Роккі Бальбоа. Після того, як я розберуся з Джошуа, я хочу його сенсея. Я хочу реванш із Кроликом. Хочу його у Лондоні, у Лас-Вегасі або в Нью-Йорку, бейбі! Обіцяю тобі, Кролику, ти отримаєш своє.

Жадібне Пузо йде на бенкет, і в меню – пиріг із кролятини. Вставай! Спочатку я почну з цього безщелепного бомжари, Ентоні Джошуа, і відправлю його в глухий нокаут. А потім я повернуся за добавкою кролячого пирога. О так, Жадібне Пузо готове ще трохи поласувати кролятинкою!

Є тільки я. Більше нікого немає. Я – курка, що несе золоті яйця. Хочете великих гонорарів? Це не до Агіта Кабаєла. Це не до Ентоні Джошуа. Це не до Дюбуа. Це до Циганського Короля! Ну ж бо! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Запалимо цей рок-н-рол, бейбі!».