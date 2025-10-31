Денис Сєдашов

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн у коментарі iFL TV підтвердив, що можливий бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) все ще обговорюється та може відбутися у середині наступного року після підготовчого поєдинку.

За словами Хірна, ймовірна дата проведення бою — лютий, а місце проведення може бути Саудівська Аравія, Гана або Лондон.

Промоутер додав, що поки остаточної угоди щодо поєдинку з Ф’юрі не укладено, але переговори тривають.

