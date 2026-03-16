Володимир Кириченко

Відомий функціонер Жоан Лапорта здобув перемогу на виборах президент Барселони. Про це повідомляє Marca.

Його єдиним суперником був бізнесмен Віктор Фонт, однак навіть до завершення підрахунку голосів стало зрозуміло, що наздогнати Лапорту він уже не зможе.

Після підрахунку 74,5% бюлетенів Лапорта отримав 24 643 голоси з 48 480.

Таким чином, Лапорта керуватиме Барселоною ще п’ять років – до 2031 року.

Для 63-річного функціонера це стане третім періодом на посаді президента клубу: раніше він очолював Барселону з 2003 по 2010 рік та з 2021 по 2026 рік.

Формально ж новий термін можна вважати навіть четвертим. У 2006 році суд, розглянувши позов одного з сосьйо (члена) клубу, постановив, що перший президентський термін Лапорти, який розпочався у 2003 році, завершився достроково. Б

Були оголошено нові вибори, однак вони фактично не відбулися – лише Лапорта зміг зібрати необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатом. У результаті він розпочав другий термін, який тривав до 2010 року.

