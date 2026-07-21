Джошуа назвав найвеличнішого футболіста та боксера в історії
Зірка боксу не забув про баскетбол
близько 1 години томуПідписатися в
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
36-річний колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) в інтерв'ю порталу DAZN назвав найвеличнішого атлета у різних видах спорту.
Видатний футболіст?
«Роналду».
Гольфіст?
«Тайгер Вудс».
Репер?
«Jay-Z».
Баскетболіст?
«Майкл Джордан».
Пілот Ф-1?
«Льюїс Хемілтон».
Боксер?
«Майк Тайсон».
Раніше Джошуа пояснив рішення тренуватися в таборі Олександра Усика.