Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), для FightHub TV розповів про плани свого клієнта на наступний поєдинок.

«Нам потрібен розминочний бій перед поєдинком з Тайсоном Ф’юрі, тому що Ей Джей відновлюється після травми. Він реабілітує своє тіло.

Ми візьмемо Деонтея Вайлдера як такий розминочний бій, а потім у грудні поб’ємося з Тайсоном Ф’юрі».