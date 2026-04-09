Джошуа перед Ф'юрі проведе бій з Вайлдером? Відповів промоутер AJ
У титулованого британця грандіозні плани
близько 2 годин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ESPN
Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), для FightHub TV розповів про плани свого клієнта на наступний поєдинок.
«Нам потрібен розминочний бій перед поєдинком з Тайсоном Ф’юрі, тому що Ей Джей відновлюється після травми. Він реабілітує своє тіло.
Ми візьмемо Деонтея Вайлдера як такий розминочний бій, а потім у грудні поб’ємося з Тайсоном Ф’юрі».
36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, нокаутувавши Джейка Пола.
Вайлдер на минулих вихідних переміг рішенням суддів Дерека Чісору.
