Джошуа — про бій проти Пренги: «Хочу завдати йому болю»
Поєдинок відбудеться 25 липня
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) налаштовується на безкомпромісне протистояння з албанським нокаутером Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Британський боксер заявив про максимальну агресію та намір достроково завершити цей поєдинок. Слова наводить The Ring.
Я хочу завдати Прензі болю, це точно. Треба його вивести з гри. Потрібно мати правильний настрій, вміння та повну віру в себе.
Те, що я кажу, що хочу завдати Прензі болю, ніяк не пов’язано з ним самим — це лише моя справа. Я вірю в себе, знаю, що можу це зробити, і хочу довести собі, що я — справжня руйнівна машина. У мене в обох руках динаміт, і я хочу бити з лихими намірами.
Я маю працювати так, ніби я зараз — мішень. Я не можу просто працювати у звичайному режимі й жити минулими досягненнями та невдачами… все це позаду, час починати з нуля.
Нагадаємо, великий вечір боксу за участю Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
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