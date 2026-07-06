Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) налаштовується на безкомпромісне протистояння з албанським нокаутером Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Британський боксер заявив про максимальну агресію та намір достроково завершити цей поєдинок. Слова наводить The Ring.

Я хочу завдати Прензі болю, це точно. Треба його вивести з гри. Потрібно мати правильний настрій, вміння та повну віру в себе.

Те, що я кажу, що хочу завдати Прензі болю, ніяк не пов’язано з ним самим — це лише моя справа. Я вірю в себе, знаю, що можу це зробити, і хочу довести собі, що я — справжня руйнівна машина. У мене в обох руках динаміт, і я хочу бити з лихими намірами.

Я маю працювати так, ніби я зараз — мішень. Я не можу просто працювати у звичайному режимі й жити минулими досягненнями та невдачами… все це позаду, час починати з нуля.