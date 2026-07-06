Wimbledon-2026. Визначилися всі чвертьфінальні пари у жіночому розряді
Матчі відбудуться 7 і 8 липня
близько 1 години томуПідписатися в
На Wimbledon-2026 сформувалися пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді.
Боротьбу за престижний трофей продовжує друга ракетка України Марта Костюк.
Костюк проведе свій чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні у середу, 8 липня (початок — не раніше 15:00 за київським часом).
Wimbledon-2026. Жінки. Пари 1/4 фіналу:
Вівторок, 7 липня:
Наомі Осака (Японія, 14) — Кароліна Мухова (Чехія, 10)
Джессіка Пегула (США, 4) — Корі Гауфф (США, 7)
Середа, 8 липня:
Марта Костюк (Україна, 12) — Жасмін Паоліні (Італія, 13)
Лінда Носкова (Чехія, 9) — Елізе Мертенс (Бельгія, 25)
Костюк проти фіналістки Wimbledon. Визначилася суперниця українки в 1/4 фіналу.
Поділитись