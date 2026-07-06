Чинний чемпіон української баскетбольної Суперліги, БК Дніпро, офіційно оголосив про відмову від участі в розіграші Кубка Європи ФІБА сезону-2026/27.

Як переможець національної першості дніпровський клуб отримав пряму путівку до групового раунду єврокубка без проходження кваліфікації. Проте через зміну формату турніру та складну логістику в умовах війни керівництво клубу ухвалило рішення зробити паузу у виступах на міжнародній арені.

На сьогоднішній день, БК Дніпро ухвалив складне, але виправдане для себе рішення зробити паузу в участі у Кубку Європи ФІБА. Попри всі труднощі, пов’язані з війною, протягом останніх трьох сезонів наша команда брала участь у турнірі. За цей час ми довели, що баскетбол в Україні живе й продовжує розвиватися. Цього сезону, як чемпіон України БК Дніпро отримав право напряму виступити в груповому етапі Кубка Європи ФІБА без проходження кваліфікації. Водночас цього сезону організатори змінили формат турніру. Тепер у групах не чотири, а шість команд. Це означає більше матчів і більше виїздів.

Минулого сезону, за домовленістю з ФІБА, мы мали можливість проводити виїзний і «домашній» матчі з одним суперником на його майданчику. Такий формат дозволяв за чотири тижні завершити груповий етап, отримати безцінний міжнародний досвід і повернутися в Україну для участі в чемпіонаті. Цього ж сезону кількість матчів зросла, а часу, щоб повноцінно поєднати виступи в єврокубку та чемпіонаті України, вже недостатньо. Саме тому ми були змушені ухвалити це непросте, але вимушене рішення.

Ми спілкувалися з Федерацією баскетболу України та спільно шукали можливі варіанти вирішення ситуації. Якщо минулого сезону нам вдалося знайти компроміс і реалізувати його, то цього разу, попри бажання всіх сторін, зробити це практично неможливо. Команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах і потягах, але такі виснажливі умови не принесли б користі ані гравцям, ані результату.

Баскетбол має свою специфіку. На відміну від футболу, ми не маємо можливості базуватися на заході України, швидко виїжджати на матчі до Польщі й одразу повертатися для участі в чемпіонаті України. Сподіваюся, вже наступного сезону ситуация зміниться, і команда, яка стане чемпіоном України, зможе без зайвих труднощів представляти нашу країну у Кубку Європи ФІБА. Для цього нам усім потрібно й надалі підтримувати наших воїнів у боротьбі з ворогом. Слава ЗСУ! Разом до перемоги!