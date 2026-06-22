Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу у хевівейті британця Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО), для iFL TV поділився думками про бій свого клієнта з ексволодарем титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

«Тайсону потрібен ще один бій перед зустріччю з Ентоні Джошуа. Бій із Джошуа вже підписаний, у цьому немає жодних сумнівів. Контракт підписано.

Залишається вирішити лише кілька моментів. По-перше, обидва повинні перемогти у своїх наступних поєдинках. Джошуа скоро виходить у ринг, а Тайсон також має здобути перемогу.

Якщо вони обидва впораються зі своїми завданнями, тоді залишиться визначити місце проведення та деякі інші деталі, які будуть врегульовані контрактно, тому що всі хочуть, щоб цей бій відбувся».

Минулого тижня Тайсон сказав, що якщо в Ентоні Джошуа виникнуть якісь проблеми в Джидді, то він потенційно може провести бій з Агітом Кабаєлом за вакантний титул WBC, якщо Олександр Усик звільнить пояс. Це той випадок, коли варто вирішувати проблеми в міру їхнього виникнення, чи зараз усі думки спрямовані лише на бій із Джошуа?

«Тайсон хоче лише великих боїв. Саме заради цього він виходить у ринг. Він уже підписав контракт на великий бій – підписав його ще в січні. Тож жодних проблем із його боку ніколи не було.

Просто сталася дуже сумна й трагічна подія з Ентоні Джошуа – той жахливий нещасний випадок, у якому він втратив двох друзів. Саме через це все було відкладено. Ось що сталося».

Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше Воррен зробив офіційну заяву щодо майбутнього Ф'юрі.