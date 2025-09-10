Павло Василенко

Український захисник Олександр Зінченко, який наприкінці трансферного вікна приєднався до Ноттінгем Форест на правах оренди з Арсенала, не зможе виступати за англійський клуб у Лізі Європи.

Хоча «лісники» мали можливість вчасно включити Зінченка та ще одного новачка – Омарі Хатчінсона – до заявки, цього не сталося. Причина криється у регламенті УЄФА.

Клуби зобов’язані мати у складі на єврокубки щонайменше чотирьох власних вихованців – футболістів, які провели у системі клубу не менше трьох років у віці від 15 до 21 року. У Ноттінгем Форест таких гравців виявився лише один, через що УЄФА автоматично скоротив заявку клубу з 25 до 22 футболістів.

Саме через цей адміністративний прорахунок місця для Зінченка у списку не знайшлося. Таким чином, українець змушений буде зосередитися виключно на матчах Англійської Прем’єр-ліги та внутрішніх турнірах.