Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відреагував на недавню заяву абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО). Нагадаємо, раніше українець висловив упевненість у тому, що британцеві під силу зібрати всі головні пояси хевівейту. Слова наводить Fight News.

Джошуа зізнався, що слова Усика змусили його задуматися і додали серйозної мотивації. Ей Джей підтвердив, що завоювання статусу абсолютного чемпіона є його головною кар'єрною метою, заради якої він готовий пройти через найважчі випробування в ринзі.

Знаєте, мені потрібен час, щоб подумати про це. Спочатку я такий: «Та ну нафіг, чорт забирай». Але я це розумію. Чому б і ні? Я можу це зробити. Усик це бачить. Я знаю, що можу це зробити. Я здатний на це. Тож, блін, погнали за цим. Це моя мета. Як ми до цього прийдемо? Не треба мені просто говорити про це. Тож у мене є план, є мета стати абсолютним чемпіоном. Ми йдемо цим шляхом. 25 липня ми повернемось до теплого містечка. Звичайно ж, на мене чекають дуже складні бої, але я мушу пройти через них, щоб зробити свою роботу Ентоні Джошуа

Наступний поєдинок Ентоні Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 KO).

Джошуа назвав п'ятьох можливих суперників після мегафайту з Ф'юрі.