Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проходить лікування після смертельної ДТП в Нігерії, унаслідок якої загинули двоє його тренерів. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Джошуа перебуває в одній з елітних лікарень країни — у VIP-відділенні Harley Street Practice.

Пацієнти перебувають під індивідуальним наглядом 24 години на добу й мають постійний доступ до медичного персоналу та служби обслуговування.

Також їм пропонують вишукані страви, приготовані з урахуванням особистих уподобань. Вартість базового пакета проживання в королівському люксі з окремою ванною кімнатою стартує від 2,7 тисячі доларів.

Джошуа в стабільному стані після смертельної ДТП в Нігерії.