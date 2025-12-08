Джошуа висловився про Джейка Пола: «Йому бреше ChatGPT»
близько 1 години тому
Британський колишній об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував майбутній поєдинок проти американського відеоблогера і боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO) та висловив припущення, чому його суперник погодився на бій.
За словами Джошуа, Пол, ймовірно, надто довіряє штучному інтелекту:
Думаю, його ChatGPT бреше йому. Мабуть, він запитав: «Чи зможу я перемогти Ентоні Джошуа?» І отримав відповідь на кшталт: «У тебе чудовий шанс, Джейку». Хто б йому не казав, що він може мене перемогти — можливо, він справді в це вірить. Я готуюся до того хлопця.
Поєдинок відбудеться 19 грудня в Маямі, США.
