Джошуа: «Я в суперформі після скидання зайвої ваги»
Поєдинок відбудеться 19 грудня
близько 2 годин тому
Екс-чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) підтвердив, що вага не стане для нього проблемою перед поєдинком із Джейком Полом (12-1, 7 KO), який відбудеться 19 грудня в Маямі. Британський боксер вже скинув «зайве» і готовий до мегафайту.
В інтерв’ю TMZ Sports Джошуа розповів про підготовку:
Якщо чесно, я навіть радий, що довелося скинути вагу. Тепер мені набагато комфортніше, і я відчуваю себе витривалішим. Мабуть, раніше я не до кінця працював на тренуваннях, тому і залишався зайвий вага. Ми просто підвищили інтенсивність кардіо та кількість раундів у спарингах. Все інше прийшло само собою.
