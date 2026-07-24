Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) відповів на виклик володаря титулу WBC у хевівейті німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«Спочатку в мене Вах, потім Ей Джей. А далі й ти можеш отримати своє. І взагалі, ти справді думаєш, що готовий до Циганського Короля?».

Кабаєл став повноцінним чемпіоном після того, як Олександр Усик звільнив титули, якими донедавна володів – WBC, WBA та IBF.

Востаннє Агіт виходив в ринг 10 січня цього року на шоу в Обергаузені (Німеччина), де переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.

Фʼюрі проведе бій проти Маріуша Ваха сьогодні, 24 липня, на Max Muay Thai Stadium у Паттаї, Таїланд. Цей бій має стати для 37-річного британця проміжним перед поєдинком з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, колишній суперник Кличка напередодні бою переважив Ф’юрі майже на 12 кг.